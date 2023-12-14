Когда ваша декларация попадет в «чистилище», а не на ЕНС

С 1 октября ввели норму про контрольные соотношения по декларациям для ЕНС.

Об этом рассказал спикер Бухгалтерской Клерк.Конференции управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин.

Кстати, официально КС пока не утверждены. Есть проект. Про него мы рассказывали здесь.

При этом ФНС может разрабатывать любые соотношения, она ничем не ограничена в своих фантазиях, отмечает эксперт.

Если у вас ошибка в КС, то не формируется совокупная обязанность на ЕНС. Начисления налога не происходит.

Декларация с ошибками в КС зависает, попадает в некое чистилище. Причем это происходит при любой ошибке – в 1 миллион рублей или в 50 копеек.

То есть, по сути работает презумпция недостоверности данных.

Ситуация примерно такая: «Вы сдали декларацию, КС не сошлись, но вас об этом не информируют. Совокупная обязанность не отражена. На ЕНС было сальдо, его могут забрать на другие цели (например, пени, штраф). Потом декларацию (после камеральной проверки) проведут, но денег на ЕНС уже не хватает и пойдут пени».

Декларацию с ошибкой в КС проведут с любой из дат:

вступление в силу решения по КНП;

10 дней со дня истечения срока на КНП;

день завершения КНП, если не выявлены нарушения.

Как начисляют налоги на ЕНС, мы ранее разбирали здесь.