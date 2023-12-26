Предприниматели просят продлить льготный режим штрафов за налоговые просрочки

1 января 2024 года размер начислений за налоговые просрочки будет удваиваться. «Опора России» просит Минфин продлить льготные штрафы, чтобы малый бизнес не попал в трудную финансовую ситуацию.

Президент «Опоры России» Александр Калинин предложил Минфину продлить на 2024 год льготное начисление пеней по налоговым долгам малого бизнеса. Об этом пишут «Ведомости».

С марта 2022 года и до конца 2023 года действует льготный режим, который предусматривает начисление пеней по 1/300 ключевой ставки ЦБ.

С 1 января 2024 года к должникам будут применять обычные правила начисления санкций в размере 1/300 только в первые 30 дней просрочки. Начиная с 31-го дня размер начислений удваивается и считается исходя из 1/150 ключевой ставки.

Александр Калинин считает, что как только вернутся стандартные правила, предприниматели попадут в сложную финансовую ситуацию. Поэтому он предложил продлить льготный режим за налоговые просрочки.