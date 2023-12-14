Люди попадают на пени и штрафы из-за досрочного списания с ЕНС имущественных налогов

Фактически сейчас действует внесудебное взыскание имущественных налогов физлиц. Деньги просто списывают с ЕНС досрочно, не спрашивая на то желания налогоплательщика. А человек мог пополнить свой ЕНС совсем для других целей.

Об одном таком кейсе рассказал спикер Бухгалтерской Клерк.Конференции управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин.

Зачет денег с ЕНС в счет имущественных налогов идет в момент направления налогового уведомления. Вы еще не знаете, что уведомление вам направили, а деньги с ЕНС уже забрали.

Пример негативных последствий от такой нормы

Человек должен сдать уточненку 3-НДФЛ, где будет налог к доплате.

Чтобы избежать штрафа, он пополняет свой ЕНС на сумму налога + пени. Но когда он отправляет уточненную декларацию 3-НДФЛ, денег на ЕНС уже нет.

25 сентября налоговики направили налоговое уведомление на имущественные налоги и деньги зачли в счет этих налогов. Напомним, срок уплаты этих налогов – 1 декабря.

В итоге человек получает штраф за уточненную декларацию, потому что сдал ее без предварительной уплаты налога и пеней.