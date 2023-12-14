💥Встречайте обновленный Клерк.Премиум: закрытые практикумы, воркшопы, конспекты для бухгалтеров + эксклюзивный курс в подарок

В Новом году мы усиливаем Клерк.Премиум новыми сервисами для бухгалтеров. Рассказываем, что добавили.

Что такое Клерк.Премиум

Клерк.Премиум — это подписка ко всем платным сервиса «Клерка». Сейчас в подписку входит пять бухгалтерских сервисов:

онлайн-курсы с сертификатами: 43 шт. и каждый месяц будет появляться еще один;

вебинары: эфир каждый день, 650 записей;

ежедневный журнал Разбор законов с инструкциями по работе с новыми правилами. Каждый день выходит два разбора: один в текстовом, другой в формате 2-3-х минутного видео. Если вам нужна какая-то тема, вы сможете ее заказать редакции;

справочно-правовая система, справочники и инструменты;

безлимитный доступ к сервису «Консультации».

К этому всему с 2024 года мы добавляем два сервиса и отдаем в подарок курс про все изменения-2024 в налогах, отчетности, ФСБУ и воинском учете (его можно купить отдельно за 4 990 руб.).

Обновленный Премиум + Консультации в декабре можно приобрести по цене 2023 года с новогодней скидкой за 17 900 рублей. Сделайте скорее это прямо сейчас: Подключить подписку

А можно еще сэкономить и подключить Клерк.Премиум без консультаций и подключить их позднее. В таком случае подписка с новогодней ценой стоит всего 11 900 рублей. Подключить подписку без консультаций.

Что улучшили

Три главных улучшения Клерк.Премиум, которые вы получите, если подпишетесь сейчас, в декабре:

Улучшение 1. Участие в закрытых встречах с лучшими консультантами страны Это будет практикумы, где приглашенные звездные эксперты будут разбирать выбранные вами (!) темы. Вы получите индивидуальный разбор от консультанта в режиме онлайн по сложным для вас вопросам. Важно! На встречи практикумы нельзя попасть вне рамок подписки. Если вебинар или курс вы можете приобрести отдельно, то на практикумы допускаются только подписчики Клерка.

Улучшение 2. Конспекты всех вебинаров, которые идут у нас каждый день. Вы просили —мы сделали! Конспекты выступлений — это самый удобный формат быстро получить нужную вам информацию. Вебинары в Премиуме читают ведущие практики страны: налоговые адвокаты, аудиторы, налоговые и кадровые консультанты, эксперты 1С, юристы. Представьте, сколько полезного вы сможете быстро узнать из конспекта их вебинаров. Новые конспекты будете получать каждый день.

3. Не просто улучшение, а подарок! Дарим курс «Все новации - 2024: ЕНС, отчетность, ФСБУ, воинский учет, зарплата» В подписку Премиум этот курс не входит, его надо приобретать отдельно за 4 990 руб. Но только в декабре мы дарим его всем подписчикам! В одном курсе вы узнаете все новации-2024 для бухгалтера: налоги, ФСБУ, учетная политика, отчетность и воинский учет. Научитесь отражать в работе изменения и встретите новый год без профессиональных страхов. По итогам прохождения курса получите сертификат.

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Если вам важно получать оперативные ответы консультантов на любые рабочие вопросы, выбирайте тариф «Клерк.Премиум + Консультации». Пул консультантов состоит из 50 экспертов, которые дадут ответ на ваш вопрос в течение пары часов.

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Всех с наступающим Новым Годом! Мира и добра в Новом Году!