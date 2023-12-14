🥚Путин извинился за рост цен на яйца

Президент признал проблему с подорожанием куриных яиц и курицы. По словам президента, это связано с тем, что спрос превысил предложение, а импорт не был открыт вовремя. Президент принес свои извинения за этот «сбой в работе правительства», написал «Коммерсантъ».

«Как раз совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них все в порядке. На что я ему ответил — честно говорю, это прямая речь: «У граждан наших есть проблемы. Рост на яйцо курицы — 40%, а в некоторых местах и больше и на мясо куриное». Знаете что произошло? У нас идет все-таки небольшое повышение доходов. Спрос увеличился. Это был относительно дешевый белок. И популярный у граждан. Приношу свои извинения на этот счет, сбой в работе правительства.»,— рассказал глава государства.

Ситуация на этот продукт должна улучшится в ближайшее время.