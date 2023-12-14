Экономика России

🥚Путин извинился за рост цен на яйца

Путин извинился перед россиянами за повышение цен на яйца, назвал это сбоем в работе правительства.
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Президент признал проблему с подорожанием куриных яиц и курицы. По словам президента, это связано с тем, что спрос превысил предложение, а импорт не был открыт вовремя. Президент принес свои извинения за этот «сбой в работе правительства», написал «Коммерсантъ».

«Как раз совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них все в порядке. На что я ему ответил — честно говорю, это прямая речь: «У граждан наших есть проблемы. Рост на яйцо курицы — 40%, а в некоторых местах и больше и на мясо куриное». Знаете что произошло? У нас идет все-таки небольшое повышение доходов. Спрос увеличился. Это был относительно дешевый белок. И популярный у граждан. Приношу свои извинения на этот счет, сбой в работе правительства.»,— рассказал глава государства.

Ситуация на этот продукт должна улучшится в ближайшее время.

Комментарии

23
  • Логотип n@tti
    n@tti
    1 час

    nattiБухгалтер

    интересно, а цены снизятся? или это только понять и простить.

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    не снизятся и не только на эти продукты (вещи). С чего бы это? У нас же рыночные отношения.

    n@tti Вы отделяйте выступление от реальной жизни

    • Логотип n@tti
      n@tti
      1 час

      nattiБухгалтер

      а что тогда значит:

      Ситуация на этот продукт должна улучшится в ближайшее время.

      • Логотип IriEro
        IriEro
        1 час

        Ирина

        Из Турции  Эрдоган свои пришлёт.

        • Логотип n@tti
          n@tti
          1 час

          nattiБухгалтер

          ах, вона что) ну, ждем-с, будем сравнивать)))

  • Логотип IriEro
    IriEro
    1 час

    Ирина

    Так он за правительство извинился или за яйца?

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 1 час

      Главный бухгалтер

      Так он за правительство извинился или за яйца?

      за яйца правительства

      • Логотип IriEro
        IriEro
        1 час

        Ирина

        А они есть?

        • Логотип Arhimed0
          Arhimed0 1 час

          Главный бухгалтер

          А они есть?

          а что, правительство без яиц?

          • Логотип IriEro
            IriEro
            1 час

            Ирина

            Ну, признаки наличия неубедительные.

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    n@tti а что тогда значит:

    понятие не имею, не скажу, это не мои слова. Могу предположить, что к регулированию подключится правительство

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 час

    Главный бухгалтер

    разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них все в порядке.

    Может быть человек не понял про что спрашивали

    действительно......

    - как у тебя с яйцами?

    - у меня всё в порядке; - нормальный ответ

    • Логотип IriEro
      IriEro
      1 час

      Ирина

      Уровень "пацанский юмор"

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 1 час

        Главный бухгалтер

        Уровень "пацанский юмор"

        какую тему завели, такой и юмор на неё. Шибко вумный юмор сюда никак не подходит

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