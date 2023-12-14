🥚Путин извинился за рост цен на яйца

Президент признал проблему с подорожанием куриных яиц и курицы. По словам президента, это связано с тем, что спрос превысил предложение, а импорт не был открыт вовремя. Президент принес свои извинения за этот «сбой в работе правительства», написал «Коммерсантъ».
«Как раз совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них все в порядке. На что я ему ответил — честно говорю, это прямая речь: «У граждан наших есть проблемы. Рост на яйцо курицы — 40%, а в некоторых местах и больше и на мясо куриное». Знаете что произошло? У нас идет все-таки небольшое повышение доходов. Спрос увеличился. Это был относительно дешевый белок. И популярный у граждан. Приношу свои извинения на этот счет, сбой в работе правительства.»,— рассказал глава государства.
Ситуация на этот продукт должна улучшится в ближайшее время.
Комментарии23
nattiБухгалтер
интересно, а цены снизятся? или это только понять и простить.
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
не снизятся и не только на эти продукты (вещи). С чего бы это? У нас же рыночные отношения.
n@tti Вы отделяйте выступление от реальной жизни
nattiБухгалтер
а что тогда значит:
Ирина
Из Турции Эрдоган свои пришлёт.
nattiБухгалтер
ах, вона что) ну, ждем-с, будем сравнивать)))
Ирина
Так он за правительство извинился или за яйца?
Главный бухгалтер
за яйца правительства
Ирина
А они есть?
Главный бухгалтер
а что, правительство без яиц?
Ирина
Ну, признаки наличия неубедительные.
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
понятие не имею, не скажу, это не мои слова. Могу предположить, что к регулированию подключится правительство
Главный бухгалтер
Может быть человек не понял про что спрашивали
действительно......
- как у тебя с яйцами?
- у меня всё в порядке; - нормальный ответ
Ирина
Уровень "пацанский юмор"
Главный бухгалтер
какую тему завели, такой и юмор на неё. Шибко вумный юмор сюда никак не подходит