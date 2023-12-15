В новых регионах зарегистрировались почти 100 тысяч МСП

В ДНР начали работать 45,5 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, а в ЛНР — 33,6 тысячи. В новых регионах до конца 2050 года установлена СЭЗ с налоговыми льготами.

По состоянию на декабрь 2023 года в новых регионах начали работать 96,1 тыс. малых и средних предприятий (МСП). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ФНС.

За год число предпринимателей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях выросло на 77 тыс.

Больше всего субъектов МСП зарегистрированы в Донецкой (45,5 тыс.) и Луганской (33,9 тыс.) народных республиках. Из них 88,6 тыс. — индивидуальные предприниматели, а остальные — микропредприятия.

Малый и средний бизнес в новых регионах занимается недвижимостью, образованием, оптовой и розничной торговлей в сетях продовольственных магазинов и аптек.

Недавно мы писали, что новые регионы уже заплатили в федеральный бюджет 170 млрд рублей.

До конца 2050 года в новых регионах установлена свободная экономическая зона (СЭЗ). Участники будут платить налог на прибыль в размере 0–13,5% вместо 20%, страховые взносы — 7,6% вместо 30%, имущественный сбор — 0% вместо 2,2%, земельный налог — 0% вместо 1,5%.