Интернет и IT

Что происходит с компьютером бухгалтера во время кибератаки

Эксперт «Лаборатории Касперского» составил рекомендации по защите компаний от программ-вымогателей.
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Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса «Лаборатории Касперского», рассказал на «Бухгалтерской Клерк.Конференции» историю о том, как вирус проник в компьютер бухгалтера.

Бухгалтер открыла письмо от своего партнера, с которым компания неоднократно работала. Адрес e-mail был таким же, что не вызвало подозрений. Однако внутри лежал архив с паролем 111.

Компания обнаружила шифровальщика: сначала была зашифрована одна рабочая станция, потом целый сервер, а через несколько часов — все серверы и все рабочие станции.

Сотрудники потеряли доступ ко всем системам, в том числе всю чувствительную финансовую и производственную информацию.

Злоумышленники зашифровали сотни серверов, бэкапы и требовали выкупить данные с 5 тыс. евро ценник поднялся в несколько раз.

Алексей Киселев составил рекомендации о том, как защищаться от программ-вымогателей:

  • Главное – не думать, что это вас не коснется. Нужен конкретный и детальный план реагирования на такие ситуации.

  • Регулярно делайте резервные копии данных и не забывайте их изолировать.

  • Используйте инструменты для автоматического обнаружения уязвимостей и установки исправлений.

  • Обучайте сотрудников основам киберграмотности. В этом вам помогут тренинги, например платформа Kaspersky ASAP.

  • Используйте эффективную многоуровневую защиту c инструментами контроля и реагирования – например, Kaspersky EDR для бизнеса Оптимальный.

Комментарии

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