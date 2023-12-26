Что происходит с компьютером бухгалтера во время кибератаки

Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса «Лаборатории Касперского», рассказал на «Бухгалтерской Клерк.Конференции» историю о том, как вирус проник в компьютер бухгалтера.
Бухгалтер открыла письмо от своего партнера, с которым компания неоднократно работала. Адрес e-mail был таким же, что не вызвало подозрений. Однако внутри лежал архив с паролем 111.
Компания обнаружила шифровальщика: сначала была зашифрована одна рабочая станция, потом целый сервер, а через несколько часов — все серверы и все рабочие станции.
Сотрудники потеряли доступ ко всем системам, в том числе всю чувствительную финансовую и производственную информацию.
Злоумышленники зашифровали сотни серверов, бэкапы и требовали выкупить данные с 5 тыс. евро ценник поднялся в несколько раз.
Алексей Киселев составил рекомендации о том, как защищаться от программ-вымогателей:
Главное – не думать, что это вас не коснется. Нужен конкретный и детальный план реагирования на такие ситуации.
Регулярно делайте резервные копии данных и не забывайте их изолировать.
Используйте инструменты для автоматического обнаружения уязвимостей и установки исправлений.
Обучайте сотрудников основам киберграмотности. В этом вам помогут тренинги, например платформа Kaspersky ASAP.
Используйте эффективную многоуровневую защиту c инструментами контроля и реагирования – например, Kaspersky EDR для бизнеса Оптимальный.
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