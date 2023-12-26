Что происходит с компьютером бухгалтера во время кибератаки

Эксперт «Лаборатории Касперского» составил рекомендации по защите компаний от программ-вымогателей.

Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса «Лаборатории Касперского», рассказал на «Бухгалтерской Клерк.Конференции» историю о том, как вирус проник в компьютер бухгалтера.

Бухгалтер открыла письмо от своего партнера, с которым компания неоднократно работала. Адрес e-mail был таким же, что не вызвало подозрений. Однако внутри лежал архив с паролем 111.

Компания обнаружила шифровальщика: сначала была зашифрована одна рабочая станция, потом целый сервер, а через несколько часов — все серверы и все рабочие станции.

Сотрудники потеряли доступ ко всем системам, в том числе всю чувствительную финансовую и производственную информацию.

Злоумышленники зашифровали сотни серверов, бэкапы и требовали выкупить данные с 5 тыс. евро ценник поднялся в несколько раз.

Алексей Киселев составил рекомендации о том, как защищаться от программ-вымогателей: