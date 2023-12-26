🎓Вебинар. 7 модных налоговых схем: когда они безопасны. 18 декабря в 11:00 мск!

Разберитесь с налоговым адвокатом, какие из популярных налоговых схем уже устарели и стали опасными для бизнеса.

Интернет пестрит разными предложениями об уменьшении налоговой нагрузки на бизнес. Бизнесмены используют чаще всего одни и те же распространенные схемы. Но налоговики учатся распознавать новые схемы и пресекают их. На вебинаре разберем 7 модных налоговых схем и расскажем, от чего уже надо отказаться, чтобы не попасть под прицел налоговиков.

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Спикер — Марина Жирова, адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры».

На вебинаре рассмотрим:

Бумажный НДС и технические компании — почему еще живы и что будет, если продолжать их использовать?

Производственный кооператив, сотрудничество с самозанятыми как способы оптимизации зарплатных налогов.

Переезд в льготный регион, упрощенный рукав, простое товарищество, давальческая схема как способы оптимизации налога на прибыль.

Кейсы из судебной практики, спорные вопросы, яркие примеры.

Ждем вас на вебинаре 18 декабря в 11:00 мск!