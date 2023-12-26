В ЛНР начал работать мобильный оператор «К-Телеком»

Крымский оператор связи «К-Телеком» с 15 декабря начнет продавать сим-карты в Луганской народной республике. Об этом пишет «Коммерсант».
Компания планирует инвестировать в развитие сетей в ЛНР больше 5 млрд рублей до конца 2024 года. Такие вложения сопоставимы с показателями федеральных операторов в крупных регионах.
Средства пойдут на строительство новых объектов связи в стандартах от 2G до 4G (LTE), а также и строительство опорной сети, необходимой для развития фиксированного интернета по технологии xPON — оптоволоконной сети, — сказал редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
Собеседник издания отметил, что на территории ЛНР запрещен мобильный интернет из-за близости городов к зоне боевых действий. Однако мобильные операторы включают доступ к сети в свои тарифы на случай, если абоненты будут выезжать за пределы республики.
В ЛНР уже работает крымский оператор «Миранда-медиа» и МКС, который оказывает услуги не только физлицам, но и компаниям, государственному сектору, а также предоставляет «ведомственную связь».
Комментарии2
Светлана Вейс
Самый прикол с этими Крымскими операторами, что Смс-сообщения от некоторых компаний не приходят. Мои зарубежные акции Сбер перевел в Кит-финанс. Больше года доказывала, что я не жираф и не могу авторизоваться в личном кабинете, так как Смс-сообщение с паролем не приходит. Ответ один - у Вас что-то с сим-картой😂
Светлана Вейс
А ну и звонки из остальной России на эти операторы тарифицируются по конскому тарифу в 13 рублей минута. Все входящие скидываю и перезваниваю, чтобы не разорить)))