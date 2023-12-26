Интернет и IT

В ЛНР начал работать мобильный оператор «К-Телеком»

Компания до конца 2024 года вложит в развитие сетей больше 5 млрд рублей. С 15 декабря сим-карты «К-Телеком» начнут продаваться в ЛНР.
23

Крымский оператор связи «К-Телеком» с 15 декабря начнет продавать сим-карты в Луганской народной республике. Об этом пишет «Коммерсант».

Компания планирует инвестировать в развитие сетей в ЛНР больше 5 млрд рублей до конца 2024 года. Такие вложения сопоставимы с показателями федеральных операторов в крупных регионах.

Средства пойдут на строительство новых объектов связи в стандартах от 2G до 4G (LTE), а также и строительство опорной сети, необходимой для развития фиксированного интернета по технологии xPON — оптоволоконной сети, — сказал редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.

Собеседник издания отметил, что на территории ЛНР запрещен мобильный интернет из-за близости городов к зоне боевых действий. Однако мобильные операторы включают доступ к сети в свои тарифы на случай, если абоненты будут выезжать за пределы республики.

В ЛНР уже работает крымский оператор «Миранда-медиа» и МКС, который оказывает услуги не только физлицам, но и компаниям, государственному сектору, а также предоставляет «ведомственную связь».

Комментарии

2
  • Логотип Buh Lo
    Buh Lo
    17 мин

    Светлана Вейс

    Самый прикол с этими Крымскими операторами, что Смс-сообщения от некоторых компаний не приходят. Мои зарубежные акции Сбер перевел в Кит-финанс. Больше года доказывала, что я не жираф и не могу авторизоваться в личном кабинете, так как Смс-сообщение с паролем не приходит. Ответ один - у Вас что-то с сим-картой😂

    • Логотип Buh Lo
      Buh Lo
      16 мин

      Светлана Вейс

      А ну и звонки из остальной России на эти операторы тарифицируются по конскому тарифу в 13 рублей минута. Все входящие скидываю и перезваниваю, чтобы не разорить)))

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Налоговый учет

ФНС приняла новый порядок заполнения книг учета для ЕСХН, УСН и ПСН

В книгах учета доходов и расходов обновили титульные листы, бизнес на ЕСХН может не заверять эти книги в налоговой, а те, кто на УСН, перестанут заполнять один раздел.

5
Налоги, взносы, пошлины

Календарь бухгалтера. Что надо сдать до 20 декабря

В этом месяце налоговики ждут от компаний отчеты и декларации до 20 декабря. Не забудьте отчитаться вовремя!

38

Мероприятия

 Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Бухгалтеры

💥Встречайте обновленный Клерк.Премиум: закрытые практикумы, воркшопы, конспекты для бухгалтеров + эксклюзивный курс в подарок

В Новом году мы усиливаем Клерк.Премиум новыми сервисами для бухгалтеров. Рассказываем, что добавили.

4
146
Интернет и IT

В ЛНР начал работать мобильный оператор «К-Телеком»

Компания до конца 2024 года вложит в развитие сетей больше 5 млрд рублей. С 15 декабря сим-карты «К-Телеком» начнут продаваться в ЛНР.

2
23
Отпуска

Что делать, если согласие о графике отпусков с сотрудником не достигнуто?

Чиновники из Минтруда советует давать отпуск целиком, если стороны не могут договориться, как его делить.

47
МИР

Карты «Мир» впервые заняли больше 50% российского платежного рынка

Банки выпустили 424,9 млн карт с платежной системой «Мир», объем операций по ним вырос до 44,3 млрд рублей.

17
Логотип vladsavushkin
vladsavushkin
Бухгалтеры

Бухгалтер, отвлекись от работы и реши важный вопрос! Мозгонапрягатель

Традиционный пятничный мозгонапрягатель ждет вас. Как вам новая задачка?

Бухгалтер, отвлекись от работы и реши важный вопрос! Мозгонапрягатель
62
193

Записи вебинаров

702
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как работает личный кабинет ЕНС в 1С?

Здравствуйте, коллеги. В 1С появился личный кабинет ЕНС. Пока в тестовом режиме. Вчера изучила, все наглядно и понятно. Правда грузился долго. Искать: главное Единый налоговый счет, Личный кабинет ЕСН.

33
Маркетплейсы

Как бухгалтеру отражать отгрузки юридическим лицам через Ozon

Когда юридическое лицо покупает у селлера товары на маркетплейсе, то оплата поступает на расчетный счет Ozon. Продавцы не понимают, как в 1С провести эту оплату.

68
Ведение документооборота

📚Как спасти бухгалтерию от бумажных завалов, потери документов и штрафов

Документы при хранении занимают много места, а их переплет требует времени и денег? Устали, что листы документов при частом использовании выпадают, путаются и безвозвратно теряются? Боитесь, что нагрянет проверка, а у вас не хватает документов? С термопереплетной системой UniBind вам больше не нужно будет об этом переживать.

45
Логотип Разобраться в налогах
Разобраться в налогах
ВЭД

Импортные операции по НДС: из стран ЕАЭС и стран, не входящих в ЕАЭС

С появлением ЕАЭС наша страна получила большое количество льгот и привилегий в экономических отношениях с рядом соседних государств. Но торговля ведется со многими странами, разные товары ввозят в РФ ежедневно, и не только из ЕАЭС. Разберемся, как платить налоги при импорте, в частности, НДС — один из запутанных и сложных российских налогов.

Импортные операции по НДС: из стран ЕАЭС и стран, не входящих в ЕАЭС
52
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Ведение бизнеса

Вывод денег через ИП-управляющего: как сделать, чтобы не заподозрили в уклонении от уплаты налогов

Обычно юрлицом управляет генеральный директор. Он подписывает договоры, издает приказы и в целом отвечает за работу всей компании. Иногда вместо директора в качестве руководителя действует индивидуальный предприниматель. Разбираемся в особенностях его работы как управляющего.

Вывод денег через ИП-управляющего: как сделать, чтобы не заподозрили в уклонении от уплаты налогов
136
Вебинары для бухгалтеров

🎓Вебинар. 7 модных налоговых схем: когда они безопасны. 18 декабря в 11:00 мск!

Разберитесь с налоговым адвокатом, какие из популярных налоговых схем уже устарели и стали опасными для бизнеса.

31
Логотип Клерк
Клерк

⚡Новый курс который защитит вас от штрафов! Все изменения 2024 года по налогам, отчетности, ФСБУ и воинскому учету

В 2024 году вступают в силу изменения по ЕНП, НДФЛ, отдельным налогам и страховым взносам, расчету зарплаты, годовую отчетность надо готовить по новым ФСБУ. Уже поймали стресс и готовы запивать шампанским успокоительное? У нас есть решение!

⚡Новый курс который защитит вас от штрафов! Все изменения 2024 года по налогам, отчетности, ФСБУ и воинскому учету
1
217
Логотип СберРешения
СберРешения
Составление первички

Что писать в платежках, чтобы не вызвать вопросов у банка и ФНС

Полнота и корректность назначения платежа влияют на риск блокировки счета банком, возникновения претензий у налоговых инспекторов и правильности разнесения платежа получателем. Что писать в назначении платежа в платежном поручении. Как правильно заполнять платежку, чтобы не допустить ошибок и как можно исправить. Примеры.

Что писать в платежках, чтобы не вызвать вопросов у банка и ФНС
98
Логотип Академия «Регламент»
Академия «Регламент»
Бухгалтерский учет

Что такое ликвидационная стоимость в бухгалтерском учете

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о том, зачем и как оценивать ликвидационную стоимость основных средств, прав пользования активами и нематериальных активов.

Что такое ликвидационная стоимость в бухгалтерском учете
10
Логотип Самозанятые.рф
Самозанятые.рф
Самозанятые

Самозанятый превысил лимит по доходу за год: что делать дальше

Одно из основных ограничений для самозанятых — лимит по годовому доходу в 2,4 млн рублей. Расскажем, что делать самозанятому, который превысил эту сумму, и на что обратить внимание заказчикам.

Самозанятый превысил лимит по доходу за год: что делать дальше
37
Логотип EXOcredit
EXOcredit
Кредитование

Что мешает вашему бизнесу получить кредит? Стоп-факторы для компании

Что стоит знать о получении кредитов? Получить кредит для бизнеса иногда может быть сложной задачей, особенно если не учесть определенные стоп-факторы. В банке могут отказать в предоставлении кредита, о чем стоит знать заранее.

11
Малый и средний бизнес

В новых регионах зарегистрировались почти 100 тысяч МСП

В ДНР начали работать 45,5 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, а в ЛНР — 33,6 тысячи. В новых регионах до конца 2050 года установлена СЭЗ с налоговыми льготами.

53
Логотип Разобраться в налогах
Разобраться в налогах
Налоговые изменения 2024

Изменения в НК РФ 2023-2024: подробный разбор новых правил

С 01.01.2024 вносится целый ряд изменений в НК РФ и другие нормативные документы, которые существенно отразятся на работе компаний в 2024. В видео разобрали, что именно меняется в НК РФ и что следует сделать уже сегодня, чтобы вовремя и правильно начать применять изменения в вашей компании/ИП.

102