Центробанк получит право ограничивать сделки участников финансового рынка

Госдума в окончательном чтении приняла закон, который позволяет Центробанку ограничивать на срок до шести месяцев операции конкретных участников рынка либо запретить проведение определенных сделок всеми участниками.
Также у Банка России будет право потребовать от центрального контрагента изменить порядок расчетов и исполнения требований к участнику клиринга по обеспечению своих обязательств.
Например, могут попросить предоставить в клиринговое обеспечение дополнительное имущество или заменить ранее внесенное обеспечение.
ЦБ сможет это сделать, когда появится угроза стабильности финансового рынка РФ.
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