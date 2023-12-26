Центробанк получит право ограничивать сделки участников финансового рынка

В случае угрозы стабильности финансового рынка ЦБ сможет на полгода ограничить операции участников рынка или полностью запретить их проведение.

Госдума в окончательном чтении приняла закон, который позволяет Центробанку ограничивать на срок до шести месяцев операции конкретных участников рынка либо запретить проведение определенных сделок всеми участниками.

Также у Банка России будет право потребовать от центрального контрагента изменить порядок расчетов и исполнения требований к участнику клиринга по обеспечению своих обязательств.

Например, могут попросить предоставить в клиринговое обеспечение дополнительное имущество или заменить ранее внесенное обеспечение.

ЦБ сможет это сделать, когда появится угроза стабильности финансового рынка РФ.