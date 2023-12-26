Организации должны сдать уведомления по ЕНП по имущественным налогам

Срок сдачи уведомлений за год – не позднее 25.02.2024.

Достаточно одного уведомления по всем авансам.

При этом можно оформить одно уведомление сразу на несколько периодов.

Об этом сообщает УФНС по Республике Карелия.

ФНС ранее разъясняла, что сообщения налоговики рассылают по итогам года (раз в год). Поэтому у них нет возможности начислять по этому сообщению авансы в течение года.

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