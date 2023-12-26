Wildberries вышел на китайский рынок

Местные продавцы и производители будут напрямую поставлять свою продукцию на площадку для всех стран ее присутствия. Об этом заявила основательница и владелица компании Татьяна Бакальчук в интервью РБК.

«Сейчас мы начинаем работать с производителями и продавцами из Китая — они будут напрямую поставлять свою продукцию к нам на площадку для всех стран нашего присутствия. Российский бизнес остается в приоритете, на него это никак не повлияет. Деятельность компании за границей сейчас приносит около 10% от общего оборота компании, а чуть больше 90% — приходится на Россию», — сообщила Бакальчук.

Сейчас маркетплейс представлен в Белоруссии, Армении, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Израиле и Азербайджане.