Как в 1С:Бухгалтерии 8 учесть затраты на ремонт основных средств

Затраты на ремонт основных средств будут отражаться на новом счете 23.05

В программе 1С:Бухгалтерия 8 начиная с версии 3.0.145 появилась возможность вести учет затрат на ремонт в разрезе основных средств, видов ремонта и статей затрат. Об этом сказано на сайте 1С.

Теперь затраты на ремонт отражаются на новом счете 23.05 «Выполнение ремонтов основных средств». Если в ходе ремонтных работ появляются общие затраты, то их следует учитывать на счете 23.05 без указания основного средства.

Чтобы применить такой способ учета затрат, нужно в меню «Настройки — Учетная политика» выставить следующие параметры:

Затем в описании счета 23.05 нужно перейти по ссылке «суммы всех прямых затрат» и указать базу распределения общих затрат на ремонт нескольких основных средств, а также виды затрат на ремонт.

В конце месяца эти общие затраты распределяются между ремонтируемыми основными средствами, что увеличивает сумму их ремонта.

После того, как счета 20, 23, 25 и 26 будут закрыты, затраты спишутся в бухгалтерском учете и налоговом учете на тот же счет затрат и аналитику, на которые начисляется амортизация отремонтированного основного средства.