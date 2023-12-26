Каждый 12 предприниматель получил поддержку от «Корпорации МСП»

Представители малого и среднего бизнес, которые получили господдержку, увеличили доход на 19%.

В 2023 году каждый 12 предприниматель получил помощь от государства по линии «Корпорации МСП». Об этом сказано на сайте организации.

Компании, которые получили господдержку, показывают прирост дохода на 19% и рост занятости на 5%. МСП без господдержки смогли увеличить доход на 6%.

Лидируют по числу получателей поддержки от «Корпорации МСП» предприниматели из Чукотского и Ненецкого автономных округов, а также из Магаданской области.

В конце 2022 года мы запустили цифровой профиль на МСП.РФ. Платформа точно определяет, что нужно конкретной компании на данном этапе развития и предлагает необходимую поддержку, походящую именно этому бизнесу. В случае же отказа пользователь МСП.РФ всегда точно знает причины такого решения и может оперативно устранить недостатки, — сказал гендиректор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

По итогам 2025 года ожидается, что каждый пятый предприниматель страны будет получать господдержку от Корпорации.