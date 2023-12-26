ФНС дали премию за вклад в развитие Рунета

Платформа поставки данных предоставляет закрытую информацию для исполнительной власти, но есть и открытая инфографика, которая будет полезна бизнесу. Например, тепловая карта, где указаны размер выручки компаний, средний чек и популярные отрасли.

ФНС получила премию за вклад в развитие российского сегмента Рунета и цифровой экономики в номинации «Государство и общество». Об этом сказано на сайте налоговой.

С платформой поставки данных работают органы исполнительной власти федерального и регионального уровня. Информация предоставляется в закрытом доступе, данные деперсонифицированные.

Платформа поставки данных позволяет губернаторам, а также федеральным министерствам не только принимать управленческие решения, но и отслеживать результаты и анализировать их, — сказала заместитель начальника управления интерактивных сервисов ФНС Оя Грицкова.

У платформы поставки данных есть и открытая часть с инфографикой. Например, в разделе «Геоточки» на тепловой карте можно посмотреть средний чек, размер выручки и популярные отрасли в заданном месте.

Сведения могут быть полезны бизнесу, чтобы решить, в каком районе открывать торговые точки.

Сейчас сервис содержит более 220 открытых наборов данных объемом 560 Тб. К платформе подключено свыше 540 потребителей.