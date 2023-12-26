В Москве торговый сбор вырастет на 5,8%

Сбор с торговых предприятий будет ежегодно индексировать, начиная с 2025 года.

Московские власти увеличили ставки торгового сбора на 5,8%. Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2024 года. Об этом сказано на портале mos.ru.

Теперь ставка сбора с объектов стационарной торговой сети без торговых залов в Центральном административном округе (ЦАО) вырастет с 81 000 до 85 698 рублей.

Для нестационарных торговых сетей — с 40 500 до 42 849 рублей. Столько же будут платить предприниматели, которые занимаются развозной розничной торговлей, вне зависимости от расположения.

В районах, входящих в САО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО, СЗАО, сбор с торговых объектов вырастет с 40 500 до 42 849 рублей.

В остальных районах и поселениях торговый сбор за один торговый стационарных или нестационарный объект будет 29 994 рублей. В 2023 году предприниматели платили 28 350 рублей. В эту категорию входят: Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы, а также районы Молжаниновский, Северный, Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский, Некрасовка, Северное и Южное Бутово, Солнцево, Ново-Переделкино, Внуково, Митино и Куркино.

С вендинговых автоматов придется заплатить 5 184 рублей, тогда как сейчас сбор составляет 4 900 рублей. Сумма не зависит от места расположения автомата.

Также в законе города Москвы сказано, что ставки торгового сбора с 2025 года будут подлежать ежегодной индексации.