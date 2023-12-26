Электронные подписи

Компания сама выбирает вид электронной подписи для первичных документов

Для электронных документов бухгалтерского учета вид электронной подписи выбирают из числа предусмотренных Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
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Об этом сказано в ФСБУ 27/2021, сообщает Минфин в письме от 07.11.2023 № 03-03-06/1/105820.

Если речь идет об электронной первичке, которая компания составляет не для внутреннего пользования, а совместно с контрагентами, то вид электронной подписи определяется соглашением этой организации с другими участниками электронного взаимодействия.

Также Минфин напоминает, что расходы – это затраты, которые произведены для деятельности, направленной на получение дохода. Затраты должны быть подтверждены документами. Документы должны быть оформлены по нормам законов.

О том, что расходы для налога на прибыль надо подтверждать документами, в том числе, электронными, ранее Минфин разъяснял в письме от 21.06.2023 № 03-03-06/1/57560.

Также в письме от 21.06.2023 № 03-03-06/1/57546 Минфин пишет, что если документы – электронные, то они должны соответствовать нормам двух законов:

Какие две даты обязательно должны быть в электронной первичке, мы рассказывали здесь.

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    Электронные подписи

    Компания сама выбирает вид электронной подписи для первичных документов

    Для электронных документов бухгалтерского учета вид электронной подписи выбирают из числа предусмотренных Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

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