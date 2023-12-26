ИП могут получать письма из ФНС не по месту прописки. Но надо подать заявление

Для получения от налоговиков корреспонденции не по адресу места жительства необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию, обслуживающую физлиц, с заявлением.

Форма заявления – № 1А (КНД 1112019).

В этом бланке предусмотрено указание места жительства (места пребывания) в РФ, адреса для направления документов, а также периода времени, в течение которого налоговики могут направлять документы по заявленному адресу.

Это заявление предусмотрено для ИП, частных нотариусов, адвокатов, физлиц. Юрлица его применять не могут.

Налоговая корреспонденция для юрлиц направляется им почтой на адрес, указанный в ЕГРЮЛ. Об этом предупреждает УФНС по Белгородской области.