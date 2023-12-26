Уведомление по ЕНП

В декабре надо сдать два уведомления по ЕНП на НДФЛ

Уведомление по НДФЛ сдают не позднее 25-го числа текущего месяца за период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца, а за период с 23 по 31 декабря – не позднее последнего рабочего дня года.
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Таким образом, в декабре 2023 года надо сдать уведомления и уплатить налог в следующие сроки:

  • не позднее 25.12.2023 – за период с 23.11.2023 по 22.12.2023 (код периода 34/03), срок уплаты не позднее 28.12.2023;

  • не позднее 29.12.2023 – за период с 23.12.2023 по 31.12.2023 (код периода 34/04), срок уплаты не позднее 29.12.2023.

Если аванс за декабрь выплачивается в период с 16-го по 24-е число, то НДФЛ с аванса нужно включить в уведомление за период с 23 ноября по 22 декабря, так как 23 и 24 декабря являются выходными и аванс надо выплатить до 22 января включительно.

Если работодатель примет решение рассчитаться с работниками за декабрь досрочно 29 декабря, то НДФЛ нужно включить в уведомление за период с 23 по 31 декабря.

А если выплата за вторую половину месяца попадет на период с 9-го по 15-е января 2024 года, уведомление подаваться будет уже в 2024 году.

Такое разъяснение дает УФНС Севастополя.

Кстати, с 2024 года правила по ЕНП-уведомлениям на НДФЛ меняются.

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Комментарии

1
  • Логотип Topauza
    Topauza 51 мин

    Юлия

    Господи, дай мне терпения!

    Раньше отправил платежку, указал период и все встало, как надо. А не вот это всё!!!

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