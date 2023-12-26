Всех крупных резидентов ОЭЗ хотят перевести на налоговый мониторинг

В 2023 году государству удалось окупить расходы на ОЭЗ, поэтому Минэкономики рассчитывает на рост инвестиций, а также на то, что компании перейдут на налоговый мониторинг.

Особые экономические зоны (ОЭЗ) существуют 18 лет, за это время объем частных инвестиций в них составил 1 трлн рублей. Минэкономики ждет, что эта сумма вырастет до 5 трлн рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на директора департамента регионального развития Минэкономики Виталия Алтабаева.

За три квартала 2023 года объем инвестиций резидентов ОЭЗ достиг 339 млрд рублей, тогда как за весь 2022 год только 197 млрд рублей. Компании создали 66 тыс. рабочих мест.

Положительный эффект для бюджета от ОЭЗ удалось получить только в 2023 году: государство потратило 324 млрд рублей, а получило 379 млрд рублей налоговых платежей от резидентов особых зон.

В 2024 году Минэкономики собирается перевести всех крупных резидентов ОЭЗ на механизм налогового мониторинга. При этом подготовку к переходу должны начать управляющие компании ОЭЗ.

Такое решение вызвано тем, что основные претензии Минфина связаны с налоговой дисциплиной компаний из особых экономических зон, многие сдают нулевую отчетность и пользуются льготами при недостаточной эффективности.

Сейчас действуют 50 особых экономических зон в 43 регионах, где работают 1,1 тыс. компаний-резидентов. В планах расширить перечень ОЭЗ и разрешить на такой территории производить и перерабатывать продукты нефтехимии, а также выпускать сахаросодержащие напитки.