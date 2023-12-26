С 1 января все депутаты могут пересесть на отечественные автомобили

В органы исполнительной власти российских регионов поступило письмо руководителя аппарата Госдумы Игоря Дивейкина, в котором со ссылкой на решение спикера Госдумы Вячеслава Володина он предлагает 1 января 2024 г. всех депутатов пересадить на автомобили отечественных производителей, пишут «Ведомости».
В июле 2023 г. Володин на пленарном заседании в Госдуме заявил, что все бюджетные учреждения и органы власти должны в обязательном порядке закупать отечественные автомобили. С таким предложением он обратился к министру финансов Антону Силуанову. Тогда он предложил, чтобы депутаты Госдумы пересели на российские автомобили, отметив, что «в нашей власти, чтобы как можно быстрее парк Госдумы пополнили «Лады» и «Москвичи».
В октябре 2023 г. Минпромторг подготовил рекомендации по приоритетному использованию отечественных автомобилей госслужащими. В списке автомобили шести брендов: Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич», Haval и Evolute.
Комментарии2
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
могут, но не пересядут
А почему никак не обозначена судьба нынешних импортных автомобилей, которыми сейчас пользуются депутаты?
По символической цене позволят депутатом их выкупить у государства?
Если так, то это будет неплохой приработок к имеющейся зарплате.