АльфаСтрахование и Росфинмониторинг попали в санкционный список ЕС

Евросоюз опубликовал список физических и юридических лиц, которые включены в санкционный список в рамках 12-го пакета санкций против РФ, сообщил Интерфакс.

В это обновление, в частности, попали группа «АльфаСтрахование», Росфинмониторинг и его руководитель Юрий Чиханчин, АО «Коломенский завод», ОДК-Сатурн, ПАО «ВАСО», ПАО «Туполев», ряд компаний, работающих в сфере IT и информационной безопасности («Информзащита», «Инфотекс», «Бизон»).

Страховой компании в вину ставят оказание услуг Министерству обороны России и предприятиям военной промышленности. Также в список включено московское ООО «Маяк» — эта компания, как сказано в обосновании введения санкций, осуществляла «параллельный импорт» товаров без согласия компаний-производителей, что является нарушением ограничительных мер Евросоюза. Еще один новый фигурант санкционного списка ЕС — Рустем Сультеев, который в документе ЕС назван председателем совета директоров «ТАИФа», совладельцем «СИБУРа» и банка «Аверс».