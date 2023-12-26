Как провести автоматическую сверку по ЕНС в 1С:Бухгалтерии 8

Пользователи программы 1С, у которых подключена интеграция с личным кабинетом ФНС в части ЕНС, смогут провести автоматическую сверку с налоговой прямо в программе.

Пользователи 1С могут напрямую из своей программы контролировать состояние единого налогового счета и взаимодействовать с ФНС, в том числе и проводить сверку. Об этом сказано на сайте 1С.

Доступ предоставляется пользователям, у которых подключен сервис 1С-Отчетность с открытым направлением ФНС.

Для перехода в режим сверки с ФНС нужно открыть раздел «Главное – Единый налоговый счет – Личный кабинет ЕНС» и включить кнопку «Режим сверки».

В этом режиме можно сравнить данные по разделам: Платежи; Декларации, уведомления; Начисление налогов; Пени, штрафы. Результаты сверки можно выводить по всем операциям или отметить только расхождения.

Сверка платежей

В разделе «Платежи» есть информация об операциях по перечислению в бюджет единого налогового платежа (ЕНП): дата операции, сумма по данным ФНС и сумма по данным учета, основание (номер и дата платежного поручения или другого платежного документа).

Сверка декларации и уведомления

Во вкладке «Декларации, уведомления» можно увидеть сведения о переданной отчетности и документы, созданные ФНС. Например, решение о возмещении НДС.

Если в этом разделе вывести только расхождения, то в сверку попадут документы, не отраженные в учете пользователя. Например, уведомления или иная отчетность, сформированные в других программах и отправленные в ФНС через другие сервисы или же на бумаге.

В 2023 году порядок начисления совокупной обязанности на ЕНС на стороне ФНС отличается от порядка, принятого в программах 1С. Но на результатах сверки это не отразится.

Сверка начисления налогов

В разделе «Начисление налогов» указана информация о налогах, взносах и сборах, а также отмечено основание их начислений. Например, основание для начисления НДФЛ на стороне ФНС — это расчет 6-НДФЛ, а в учете – уведомление.

Расхождения появляются, когда суммы начисленных налогов по данным ФНС и по данным учета отличаются. Сделать корректировку можно по гиперссылке в поле «Основание».

Начисления в учете могут быть сделаны на основании уточненных данных, тогда в ФНС нужно отправить уточненную декларацию или уточненное уведомление.

Сверка штрафов и пеней

Во вкладке «Пени, штрафы» представлены сведения об этих начислениях по данным ФНС и по данным учета организации.

Если компания согласна с начислением штрафов, то для устранения расхождений нужно отразить начисление пеней и штрафов в учете. Сделать это можно вручную через «Операции по ЕНС».