СПБ Биржа приняла стратегию разблокировки активов

Расчетный депозитарий СПБ Биржа согласовала стратегию разблокировки активов. В ближайшее время расчетный депозитарий СПБ Банк обратится в OFAC (подразделение Министерства финансов США). Об этом сказано на сайте торговой площадки.
Согласно этой стратегии, СПБ Банк — расчетный депозитарий СПБ Биржи, где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, готовит официальный запрос в OFAC с предложением следующих механизмов разблокировки активов, — сказано в сообщении.
Планируется, что СПБ Биржа выведет расчетный депозитарий из-под своего контроля.
Торговая площадка уточнит действие генеральной лицензии, а также запросит у OFAC специальное разрешение на разблокировку активов клиентов-участников торгов.
Комментарии