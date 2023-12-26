Инвестиции

СПБ Биржа приняла стратегию разблокировки активов

Торговая площадка согласна уменьшить свою долю в уставном капитале СПБ Банка — расчетного депозитария. Это позволит получить лицензию OFAC на разблокировку клиентских активов.

Расчетный депозитарий СПБ Биржа согласовала стратегию разблокировки активов. В ближайшее время расчетный депозитарий СПБ Банк обратится в OFAC (подразделение Министерства финансов США). Об этом сказано на сайте торговой площадки.

Согласно этой стратегии, СПБ Банк — расчетный депозитарий СПБ Биржи, где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, готовит официальный запрос в OFAC с предложением следующих механизмов разблокировки активов, — сказано в сообщении.

Планируется, что СПБ Биржа выведет расчетный депозитарий из-под своего контроля.

Торговая площадка уточнит действие генеральной лицензии, а также запросит у OFAC специальное разрешение на разблокировку активов клиентов-участников торгов.

Комментарии

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