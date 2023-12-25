ЕС ввел во внешнюю торговлю правило No Russia

Статья внесена в санкционный регламент ЕС 833/2014, которым определяются все секторальные санкции, пишет РБК.
Такая оговорка должна быть введена в новые экспортные контракты к 20 марта 2024 года. Если контракт заключен до 19 декабря 2023-го, то запрещающая реэкспорт оговорка должна быть добавлена в него к 20 декабря 2024 года либо раньше, если контракт истекает до этого срока и продлевается.
Оговорку не нужно вводить, если договор предполагает экспорт в «страны-партнеры». К таким относятся США, Великобритания, Япония, Южная Корея, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария.
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