Банкам запретили повышать процентную ставку по ипотеке при отказе клиента от страховки

С 1 июля 2024 банки не смогут произвольно повышать ставки по кредиту, если заемщик отказался от страхования.

Президент Владимир Путин подписал закон, который ограничивает рост процентной ставки по ипотечным кредитам, если заемщик решил оказался от страхования.

Сейчас при отказе клиента от страховки, банк может повышать процентную ставку на 1-3 п.п.

По новому закону, с 1 июля 2024 года кредитор в праве повысить ставку только до уровня, который был на момент заключения договора по аналогичным кредитам без учета страхования.

Закон позволит защитить права потребителей от резкого увеличения ставки.