Самозанятых заставляют указывать в «Моем налоге» регион по месту прописки. Это незаконно

Разъяснения на этот счет дает ФНС от 05.12.2023 № АБ-4-20/15261.
При регистрации в качестве самозанятого надо указывать регион, на территории которого им ведется деятельность.
Если деятельность ведется на территории нескольких регионов, то надо самостоятельно выбрать какой-то один из них для указания в «Моем налоге». Потом раз в год можно изменять место ведения деятельности. Эти нормы предусмотрены законом о самозанятых № 422-ФЗ.
То есть плательщики НПД самостоятельно выбирают регион ведения деятельности.
Налоговики не должны заставлять их менять в приложении регион деятельности на регион прописки.
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