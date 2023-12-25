Самозанятые

Самозанятых заставляют указывать в «Моем налоге» регион по месту прописки. Это незаконно

Самозанятые стали получать рекомендации об изменении в мобильном приложении «Мой налог» региона ведения деятельности на регион регистрации по месту жительства. Не надо это делать.

Разъяснения на этот счет дает ФНС от 05.12.2023 № АБ-4-20/15261.

При регистрации в качестве самозанятого надо указывать регион, на территории которого им ведется деятельность.

Если деятельность ведется на территории нескольких регионов, то надо самостоятельно выбрать какой-то один из них для указания в «Моем налоге». Потом раз в год можно изменять место ведения деятельности. Эти нормы предусмотрены законом о самозанятых № 422-ФЗ.

То есть плательщики НПД самостоятельно выбирают регион ведения деятельности.

Налоговики не должны заставлять их менять в приложении регион деятельности на регион прописки.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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