В 2024 году будут новые электронные доверенности для сдачи отчетов

По новому формату можно создать электронную доверенность с возможностью последующего передоверия, а также предоставления полномочий нескольким уполномоченным представителям.
Об этом рассказывает ФНС в письме от 18.12.2023 № ЕА-4-26/15789@.
Для постепенного перехода к оформлению электронных доверенностей по формату 5.02, продлили применения доверенностей по старому формату 5.01. Их налоговики будут принимать в период с 01.03.2024 по 28.02.2025. Но по старому формату нельзя оформить передоверие.
ФНС также пояснила, как сделать доверенность для одной налоговой инспекции, и как для нескольких. Смотрите в нашей таблице, что и как заполнять.
поле «Код налогового органа, в который представляется доверенность, созданная в электронной форме»
поле «Код налогового органа, в отношении которого действует доверенность»
для одной налоговой инспекции
код этой налоговой инспекции
код этой налоговой инспекции
для нескольких налоговых инспекций
код налогового органа, в котором доверитель состоит на учете по месту нахождения (жительства)
коды налоговых органов, в отношении которых действует электронная доверенность
для всех налоговых инспекций страны
код налогового органа, в котором доверитель состоит на учете по месту нахождения (жительства)
поле не заполняется
Что касается представителей, то с 01.03.2024 у них должна быть электронная доверенность, если компания-доверитель обязана сдавать отчеты электронно. Но бумажные доверенности, оформленные до 29.02.2024, будут действовать.
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Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
а зачем?