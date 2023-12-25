Электронная отчетность

В 2024 году будут новые электронные доверенности для сдачи отчетов

С 1 марта 2024 года будет действовать формат электронных доверенностей 5.02.
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По новому формату можно создать электронную доверенность с возможностью последующего передоверия, а также предоставления полномочий нескольким уполномоченным представителям.

Об этом рассказывает ФНС в письме от 18.12.2023 № ЕА-4-26/15789@.

Для постепенного перехода к оформлению электронных доверенностей по формату 5.02, продлили применения доверенностей по старому формату 5.01. Их налоговики будут принимать в период с 01.03.2024 по 28.02.2025. Но по старому формату нельзя оформить передоверие.

ФНС также пояснила, как сделать доверенность для одной налоговой инспекции, и как для нескольких. Смотрите в нашей таблице, что и как заполнять.

поле «Код налогового органа, в который представляется доверенность, созданная в электронной форме»

поле «Код налогового органа, в отношении которого действует доверенность»

для одной налоговой инспекции

код этой налоговой инспекции

код этой налоговой инспекции

для нескольких налоговых инспекций

код налогового органа, в котором доверитель состоит на учете по месту нахождения (жительства)

коды налоговых органов, в отношении которых действует электронная доверенность

для всех налоговых инспекций страны

код налогового органа, в котором доверитель состоит на учете по месту нахождения (жительства)

поле не заполняется

Что касается представителей, то с 01.03.2024 у них должна быть электронная доверенность, если компания-доверитель обязана сдавать отчеты электронно. Но бумажные доверенности, оформленные до 29.02.2024, будут действовать.

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Комментарии

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  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 53 мин

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    а зачем?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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