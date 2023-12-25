В 2024 году будут новые электронные доверенности для сдачи отчетов

С 1 марта 2024 года будет действовать формат электронных доверенностей 5.02.

По новому формату можно создать электронную доверенность с возможностью последующего передоверия, а также предоставления полномочий нескольким уполномоченным представителям.

Об этом рассказывает ФНС в письме от 18.12.2023 № ЕА-4-26/15789@.

Для постепенного перехода к оформлению электронных доверенностей по формату 5.02, продлили применения доверенностей по старому формату 5.01. Их налоговики будут принимать в период с 01.03.2024 по 28.02.2025. Но по старому формату нельзя оформить передоверие.

ФНС также пояснила, как сделать доверенность для одной налоговой инспекции, и как для нескольких. Смотрите в нашей таблице, что и как заполнять.

поле «Код налогового органа, в который представляется доверенность, созданная в электронной форме» поле «Код налогового органа, в отношении которого действует доверенность» для одной налоговой инспекции код этой налоговой инспекции код этой налоговой инспекции для нескольких налоговых инспекций код налогового органа, в котором доверитель состоит на учете по месту нахождения (жительства) коды налоговых органов, в отношении которых действует электронная доверенность для всех налоговых инспекций страны код налогового органа, в котором доверитель состоит на учете по месту нахождения (жительства) поле не заполняется

Что касается представителей, то с 01.03.2024 у них должна быть электронная доверенность, если компания-доверитель обязана сдавать отчеты электронно. Но бумажные доверенности, оформленные до 29.02.2024, будут действовать.