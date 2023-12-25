🔥🔥🔥 Вводят новые коды для ЕНП-уведомлений по НДФЛ

Опубликован проект ФНС с поправками в правила заполнения уведомлений по ЕНП.

11, 12, 13 – за период с 23-го числа по последнее число первого, второго, третьего месяца квартала соответственно.

01, 02, 03 – за период с 1-го по 22-е число первого, второго, третьего месяца квартала соответственно;

Для НДФЛ налоговых агентов при заполнении кодов «21», «31», «33», «34» указывается номер:

Например, в 1 квартале будут такие коды:

21/13 – с 23.03.2024 по 31.03.2024.

21/03 – с 01.03.2024 по 22.03.2024;

21/12 – с 23.02.2024 по 29.02.2024;

21/02 – с 01.02.2024 по 22.02.2024;

21/11 – с 23.01.2023 по 31.01.2024;

21/01 – с 01.01.2024 по 22.01.2024;

Также будут новые коды для авансов по НДФЛ ИП на ОСНО:

Правильно заполнять уведомления по ЕНП научат на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

Вы сможете применять знания на практике, работать в 1С, управлять финансами и оптимизировать налоги с учетом всех изменений 2024 года.

До конца декабря записаться на курс можно по цене 2023 года, всего за 9 900 рублей! Записывайтесь сейчас и учитесь в 2024 году.

Записаться

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.