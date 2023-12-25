Уведомление по ЕНП

🔥🔥🔥 Вводят новые коды для ЕНП-уведомлений по НДФЛ

С 2024 года сроков уплаты НДФЛ будет больше. Поэтому нужны новые коды для уведомлений по ЕНП. Их разработали. Заодно ввели новые коды для НДФЛ ИП на ОСНО.
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Опубликован проект ФНС с поправками в правила заполнения уведомлений по ЕНП.

Для НДФЛ налоговых агентов при заполнении кодов «21», «31», «33», «34» указывается номер:

  • 01, 02, 03 – за период с 1-го по 22-е число первого, второго, третьего месяца квартала соответственно;

  • 11, 12, 13 – за период с 23-го числа по последнее число первого, второго, третьего месяца квартала соответственно.

Например, в 1 квартале будут такие коды:

  • 21/01 – с 01.01.2024 по 22.01.2024;

  • 21/11 – с 23.01.2023 по 31.01.2024;

  • 21/02 – с 01.02.2024 по 22.02.2024;

  • 21/12 – с 23.02.2024 по 29.02.2024;

  • 21/03 – с 01.03.2024 по 22.03.2024;

  • 21/13 – с 23.03.2024 по 31.03.2024.

Также будут новые коды для авансов по НДФЛ ИП на ОСНО:

  • за 1 квартал – 21/04 (вместо 34/01);

  • за 2 квартале – 31/04 (вместо 34/02);

  • за 3 квартал – 33/04 (вместо 34/03).

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Комментарии

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