Донастройка налогообложения цифровых финансовых активов может произойти в следующем году

В весеннюю сессию в Госдуму могут быть внесены корректировки налогового законодательства цифровых финансовых активов (ЦФА), прежде всего в части НДС.

Сейчас идут обсуждения данного вопроса в разных инстанциях и с участниками рынка, пишут «Ведомости».

«Вопрос налогообложения ЦФА уже обсуждался с Центробанком. И есть понимание, что действительно нужны доработки, особенно в части НДС. Потому что, на мой взгляд, вопрос по НДС сейчас является наиболее сложным. И возможно, в Госдуму будут внесены соответствующие корректировки», — сказал член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков.

Закон о ЦФА в России вступил в силу в январе 2021 г., но закон о регулировании налогообложения цифровых активов начал действовать только в середине июля 2022 г. Согласно документу, компании — обладатели ЦФА должны будут платить 13% от дохода, полученного от эмитента ЦФА. А при при превышении налогооблагаемой базы более 5 млн руб. в год — 15%.