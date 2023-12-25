Инвестиционная компания БКС увеличит комиссию за хранение валюты на брокерском счете

С 1 января 2024 года инвестиционная компания БКС вводит комиссию в размере 1% в месяц с остатка на брокерском счете в американских и гонконгских долларах, евро и фунтах стерлингов, превышающего 10 тыс. единиц.

С 1 января 2024 года БКС вводит комиссию в размере 1% в месяц с остатка на брокерском счете (в том числе ИИС) в американских и гонконгских долларах, евро и фунтах стерлингов, превышающего 10 тыс. единиц. Ранее комиссия за хранение на брокерском счете валюты, сумма которой превышала 10 тыс. единиц, составляла от 0,3% до 0,6% в зависимости от размера активов, сообщает РБК.

Также с начала следующего года БКС будет взимать комиссию за покупку указанной иностранной валюты.

«Предусмотрено дополнительное вознаграждение за заключение сделок по покупке иностранной валюты (доллары США, евро, фунты стерлингов, гонконгские доллары) в размере 0,1% от суммы каждой сделки, которая взимается по итогам каждого торгового дня», — говорится в сообщении компании.

Во вторник стало известно, что все больше российских брокеров намерены постепенно увеличивать ставкириска по валюте.