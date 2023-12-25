Банкротство

Верховный суд изменит правила банкротства

Компании смогут инициировать процедуру банкротства при минимальной сумме долга в 2 млн рублей. Сейчас порог установлен в 300 тысяч рублей.
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Верховный суд предложил изменить несколько правил банкротства, чтобы снизить нагрузку на судей. Об этом пишет «Коммерсант».

В первом полугодии 2023 года выросло общее число дел о банкротстве до 1,21 млн. За весь 2022 год их было 1,95 млн.

Для юридических лиц увеличится минимальная сумма долга, позволяющая инициировать банкротное дело, с 300 тыс. до 2 млн рублей.

В делах о банкротстве физических лиц супруги должников станут полноценными участниками разбирательства, а арбитражные управляющие в праве получать информацию об их активах.

Порядок продажи имущества будет определять не суд, а собрание кредиторов.

Вознаграждение арбитражным управляющим (АУ) в размере до 1 млн рублей будет можно утвердить в упрощенном порядке, без судебного заседания, вызова сторон и мотивированного решения.

Такой же упрощенный порядок будет действовать по ряду обособленных споров, где не будет возражений от участников дела. Например, о включении требований кредиторов в реестр, о продлении внешнего управления, об истребовании документов и ценностей должника.

Это исключает лишние действия, снимает нагрузку с АУ и сокращает ненужные расходы и издержки, в целом делает ведение процедуры более экономически обоснованным для управляющих, что подразумевает большую готовность профессионалов рынка участвовать в подобных сложных делах, — сказал председатель совета Союза АУ НЦРБ Валерия Герасименко.

Собеседники издания считают, что поправки Верховного суда позволят снизить поток заявлений о банкротстве, а также усовершенствовать законодательство, которое «не поспевает за судебной практикой».

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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