В ДНР российские пенсии получают 480 тысяч человек

Из 700 тысяч пенсионеров документы на перерасчет пенсий по российскому законодательству подали 480 тысяч. Заявления будут принимать до конца февраля 2024 года.

В 2023 году отделение Социального фонда по Донецкой Народной Республике пересчитало около 480 тыс. пенсионных выплат в соответствии с российским законодательством. Об этом пишет «ТАСС».

В 2023 году мы пересмотрели порядка 480 тыс. пенсий по российскому законодательству. Документы начали принимать в марте этого года, — сказали в пресс-службе фонда.

Всего в ДНР зарегистрировано больше 700 тыс. пенсионеров. Перерасчет пенсионных выплат проводится по заявлению. Документы будут принимать до конца февраля 2024 года.