В ДНР российские пенсии получают 480 тысяч человек

В 2023 году отделение Социального фонда по Донецкой Народной Республике пересчитало около 480 тыс. пенсионных выплат в соответствии с российским законодательством. Об этом пишет «ТАСС».
В 2023 году мы пересмотрели порядка 480 тыс. пенсий по российскому законодательству. Документы начали принимать в марте этого года, — сказали в пресс-службе фонда.
Всего в ДНР зарегистрировано больше 700 тыс. пенсионеров. Перерасчет пенсионных выплат проводится по заявлению. Документы будут принимать до конца февраля 2024 года.
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