Оливье к новогоднему столу обойдется на 8,7% дороже

Яйца, которые входят в рецепт салата Оливье, стали дороже более чем на 40%.

Стоимость набора продуктов для приготовления салата Оливье с вареной колбасой выросла на 8,7% по сравнению с ноябрем 2022 года. Об этом сказано в исследовании Центра стратегических разработок.

Средняя стоимость салата составила 204 рубля 83 копейки. Дешевле всего приготовление оливье обойдется жителям Мордовии (около 161 рубля), а дороже всего салат стоит на Чукотке (около 478 рублей).

Индекс Оливье вырос из-за увеличения цен на яйца, этот продукт подорожал более чем на 40%.

Вегетарианская версия салата Оливье с грибами подорожала на 5,6%, до 165 рублей.

Стоимость продуктов для приготовления Оливье с рыбой выросла на 3,7% и составила 599 рублей 53 копейки. Эксперты считают, что рост цен сдержал рекордный улов лосося.

Дешевле всего салат с рыбой будет стоить в Еврейской автономной области, на Камчатке и в Приморье.