Дробление компаний на УСН законно, если есть деловая цель

Такую историю Верховный суд включил в обзор судебной практики по налоговой выгоде (утв. 13.12.2023).

Суды решили, что открытие новой фирмы обусловлено целями делового характера и не связано с намерением получить налоговую выгоду.

Аргументы в пользу бизнеса такие:

новая компания не только получила имущество в аренду, но и закупало дополнительное оборудование и запчасти к нему за счет средств учредителей.

создание новой компании и передача ей в аренду имущества связаны с выделением в отдельную сферу деятельности некоторых операций;

компании ведут раздельный бухучет, платят каждая свои налоги;

новая компания создана до того, как совокупный доход обществ стал превышать лимит по УСН;

Таким образом, компания смогла отбиться от претензий по дроблению.

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