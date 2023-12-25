У сервисов Битрикс24 произошел сбой

20 декабря с 12:00 мск в работе сервисов Битрикс24 произошел временный сбой по причине проблем с сетевой связностью. Об этом сказано на сайте компании.
Некоторые Битрикс24 могут быть временно недоступны или работать медленно. Причина — проблемы с сетевой связностью. Мы в курсе и уже устраняем аварию вместе со специалистами провайдера, — говорится в сообщении.
Сейчас сайты Битрикс24 доступны, но система функционирует не полностью. Например, сообщения в корпоративных чатах не приходят или уведомления отображаются с задержками.
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