У сервисов Битрикс24 произошел сбой

Из-за проблем с сетевой связанностью клиенты Битрикс24 не могут пользоваться сервисом. Компания устраняет аварию.

20 декабря с 12:00 мск в работе сервисов Битрикс24 произошел временный сбой по причине проблем с сетевой связностью. Об этом сказано на сайте компании.

Некоторые Битрикс24 могут быть временно недоступны или работать медленно. Причина — проблемы с сетевой связностью. Мы в курсе и уже устраняем аварию вместе со специалистами провайдера, — говорится в сообщении.

Сейчас сайты Битрикс24 доступны, но система функционирует не полностью. Например, сообщения в корпоративных чатах не приходят или уведомления отображаются с задержками.