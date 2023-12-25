ИП беспокоятся, что в личном кабинете до сих пор в предстоящих платежах нет фиксированных взносов

До срока уплаты фиксированных взносов за 2023 год осталось 19 дней. Многие ИП уже уплатили их и ждут, что в личном кабинете эта сумма будет отражена не только в переплате, но и в предстоящих платежах.

Но на сегодняшний день пока в личном кабинете сумма взносов (45 842 руб.) не отражена в разделе «Предстоящие платежи».

На это жалуется подписчик Telegram-канала ФНС.

Более того, взносов за 2023 год еще нет в разделе «Мои страховые взносы».

Напомним, срок уплаты фиксированных взносов за 2023 год – 09.01.2024. В этот день пройдет начисление и деньги уйдут в бюджет с сальдо ЕНС или из отложенной переплаты (если ранее ИП сдавал заявление о зачете на взносы).

ФНС пока не провела массовое начисление фиксированных взносов. ИП может закрыться до конца года, и тогда к уплате будет не 45 842 руб., а меньшая сумма.

Все про фиксированные взносы ИП за 2023 год читайте тут.

Ответы на популярные вопросы ИП про фиксированные взносы и уменьшение на них налогов – здесь.