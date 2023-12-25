Фиксированные взносы ИП

ИП беспокоятся, что в личном кабинете до сих пор в предстоящих платежах нет фиксированных взносов

До срока уплаты фиксированных взносов за 2023 год осталось 19 дней. Многие ИП уже уплатили их и ждут, что в личном кабинете эта сумма будет отражена не только в переплате, но и в предстоящих платежах.
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Но на сегодняшний день пока в личном кабинете сумма взносов (45 842 руб.) не отражена в разделе «Предстоящие платежи».

На это жалуется подписчик Telegram-канала ФНС.

Более того, взносов за 2023 год еще нет в разделе «Мои страховые взносы».

Напомним, срок уплаты фиксированных взносов за 2023 год – 09.01.2024. В этот день пройдет начисление и деньги уйдут в бюджет с сальдо ЕНС или из отложенной переплаты (если ранее ИП сдавал заявление о зачете на взносы).

ФНС пока не провела массовое начисление фиксированных взносов. ИП может закрыться до конца года, и тогда к уплате будет не 45 842 руб., а меньшая сумма.

Все про фиксированные взносы ИП за 2023 год читайте тут.

Ответы на популярные вопросы ИП про фиксированные взносы и уменьшение на них налогов – здесь.

Комментарии

1
  • Логотип TETRACONS
    TETRACONS 51 мин

    А что вы хотите от ЛК ИП? Нормального отражения данных? У меня, у одного к начислению личных налогов по сроку 01/12/23 была сумма больше трех тысяч. И переплата была на ЕНС. В ноябре зарезервировали на личные налоги 70 рублей. Вот что это? При переплате на ЕНС, при начислении бОльшей суммы и при первоочередной обязанности к уплате именно этих налогов именно по этому сроку резерв налоговая сделала 70 рублей. Сейчас вообще  у ИП по году может все поехать. Из-за этих сроков по фиксам. Указали в первом полугодии срок в резервировании 30/06/23 вместо 03/07/23. Взносы в резерв пошли. А по начислению не списали. Пришлось отменять резерв. А когда указывали по фиксам 2023 срок 31/12/23 вместо 09/01/24, то что сейчас будет? Спишут с резерва со сроком 31/12/23 взносы, которые должны быть уплачены по сроку 09/01/24? Конечно, разрешили уменьшать на начисленные. Но резерв ведь висит. Я жду того, что у ИП все поедет. 

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