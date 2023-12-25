📌 С 2024 года для ЕНП-уведомлений на НДФЛ будут новые коды. Ловите таблицу

С 2024 года платить НДФЛ и сдавать уведомления надо будет в новые сроки. Также для уведомлений вводят новые коды. Мы собрали все эти данные в таблицу.

Период Срок сдачи уведомления по ЕНП на НДФЛ Код периода в уведомлении Срок уплаты НДФЛ с 01.01.2024 по 22.01.2024 25.01.2024 21/01 29.01.2024 с 23.01.2024 по 31.01.2024 05.02.2024 21/11 05.02.2024 с 01.02.2024 по 22.02.2024 26.02.2024 21/02 28.02.2024 с 23.02.2024 по 29.02.2024 04.03.2024 21/12 05.03.2024 с 01.03.2024 по 22.03.2024 25.03.2024 21/03 28.03.2024 с 23.03.2024 по 31.03.2024 03.04.2024 21/13 05.04.2024 с 01.04.2024 по 22.04.2024 25.04.2024 31/01 02.05.2024 с 23.04.2024 по 30.04.2024 03.05.2024 31/11 06.05.2024 с 01.05.2024 по 22.05.2024 27.05.2024 31/02 28.05.2024 с 23.05.2024 по 31.05.2024 03.06.2024 31/12 05.06.2024 с 01.06.2024 по 22.06.2024 25.06.2024 31/03 28.06.2024 с 23.06.2024 по 30.06.2024 03.07.2024 31/13 05.07.2024 с 01.07.2024 по 22.07.2024 25.07.2024 33/01 29.07.2024 с 23.07.2024 по 31.07.2024 05.08.2024 33/11 05.08.2024 с 01.08.2024 по 22.08.2024 26.08.2024 33/02 28.08.2024 с 23.08.2024 по 31.08.2024 03.09.2024 33/12 05.09.2024 с 01.09.2024 по 22.09.2024 25.09.2024 33/03 30.09.2024 с 23.09.2024 по 30.09.2024 03.10.2024 33/13 07.10.2024 с 01.10.2024 по 22.10.2024 25.10.2024 34/01 28.10.2024 с 23.10.2024 по 31.10.2024 05.11.2024 34/11 05.11.2024 с 01.11.2024 по 22.11.2024 25.11.2024 34/02 28.11.2024 с 23.11.2024 по 30.11.2024 03.12.2024 34/12 05.12.2024 с 01.12.2024 по 22.12.2024 25.12.2024 34/03 28.12.2024 с 23.12.2024 по 31.12.2024 28.12.2024 34/13 28.12.2024

То есть, в каждом месяце будет по два периода по НДФЛ:

1) с 1 числа по 22;

2) с 23 числа по последнее.

По кодам периодов для НДФЛ расклад такой:

01 – код для первого периода первого месяца каждого квартала;

02 – код для первого периода второго месяца каждого квартала;

03 – код для первого периода третьего месяца каждого квартала;

11 – код для второго периода первого месяца каждого квартала;

12 – код для второго периода второго месяца каждого квартала;

13 – код для второго периода третьего месяца каждого квартала.