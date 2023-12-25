📌 С 2024 года для ЕНП-уведомлений на НДФЛ будут новые коды. Ловите таблицу

Период
Срок сдачи уведомления по ЕНП на НДФЛ
Код периода в уведомлении
Срок уплаты НДФЛ
с 01.01.2024 по 22.01.2024
25.01.2024
21/01
29.01.2024
с 23.01.2024 по 31.01.2024
05.02.2024
21/11
05.02.2024
с 01.02.2024 по 22.02.2024
26.02.2024
21/02
28.02.2024
с 23.02.2024 по 29.02.2024
04.03.2024
21/12
05.03.2024
с 01.03.2024 по 22.03.2024
25.03.2024
21/03
28.03.2024
с 23.03.2024 по 31.03.2024
03.04.2024
21/13
05.04.2024
с 01.04.2024 по 22.04.2024
25.04.2024
31/01
02.05.2024
с 23.04.2024 по 30.04.2024
03.05.2024
31/11
06.05.2024
с 01.05.2024 по 22.05.2024
27.05.2024
31/02
28.05.2024
с 23.05.2024 по 31.05.2024
03.06.2024
31/12
05.06.2024
с 01.06.2024 по 22.06.2024
25.06.2024
31/03
28.06.2024
с 23.06.2024 по 30.06.2024
03.07.2024
31/13
05.07.2024
с 01.07.2024 по 22.07.2024
25.07.2024
33/01
29.07.2024
с 23.07.2024 по 31.07.2024
05.08.2024
33/11
05.08.2024
с 01.08.2024 по 22.08.2024
26.08.2024
33/02
28.08.2024
с 23.08.2024 по 31.08.2024
03.09.2024
33/12
05.09.2024
с 01.09.2024 по 22.09.2024
25.09.2024
33/03
30.09.2024
с 23.09.2024 по 30.09.2024
03.10.2024
33/13
07.10.2024
с 01.10.2024 по 22.10.2024
25.10.2024
34/01
28.10.2024
с 23.10.2024 по 31.10.2024
05.11.2024
34/11
05.11.2024
с 01.11.2024 по 22.11.2024
25.11.2024
34/02
28.11.2024
с 23.11.2024 по 30.11.2024
03.12.2024
34/12
05.12.2024
с 01.12.2024 по 22.12.2024
25.12.2024
34/03
28.12.2024
с 23.12.2024 по 31.12.2024
28.12.2024
34/13
28.12.2024
То есть, в каждом месяце будет по два периода по НДФЛ:
1) с 1 числа по 22;
2) с 23 числа по последнее.
По кодам периодов для НДФЛ расклад такой:
01 – код для первого периода первого месяца каждого квартала;
02 – код для первого периода второго месяца каждого квартала;
03 – код для первого периода третьего месяца каждого квартала;
11 – код для второго периода первого месяца каждого квартала;
12 – код для второго периода второго месяца каждого квартала;
13 – код для второго периода третьего месяца каждого квартала.
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