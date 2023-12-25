Или все, или ничего. Вычет по НДС на основное средство нельзя заявлять частями

Вычет по НДС на товары, работы, услуги при наличии счета-фактуры от продавца можно применять в течение 3 лет. Но по основным средствам тянуть с вычетом нельзя.

Об этом заявляет Минфин в письме от 01.11.2023 № 03-07-11/104317.

Вычет при приобретении:

основных средств;

оборудования к установке;

нематериальных активов

производятся после принятия их на учет в полном объеме (без деления на части).

Таким образом, вычет по НДС на основании одного счета-фактуры частями в разных кварталах в течение 3 лет после принятия их на учет нормами НК не предусмотрен.

Ранее Минфин также давал аналогичные разъяснения (например, в письме от 04.09.2018 № 03-07-11/63070). Между тем, есть решения судов в пользу налогоплательщиков (например, по делу № А25-171/2019).