В законе пропишут право самозанятых на индексацию пенсии

На федеральном портале опубликован проект Минтруда.
Если самозанятый стал добровольцем по уплате пенсионных взносов, у него сохраняется право:
на индексацию пенсии;
на компенсацию по уходу за 80-летним пенсионером;
на выплату по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.
То, что пенсия самозанятого подлежит индексации, если только пенсионер добровольно не уплачивает за себя взносы в СФР, ранее разъяснял Минтруд в письме от 26.04.2021 № 21-1/ООГ-3848.
ФНС в письме от 13.02.2020 № ЕД-17-3/34 также заявляла, что самозанятым положена индексация пенсии.
Комментарии