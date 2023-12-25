Самозанятые

В законе пропишут право самозанятых на индексацию пенсии

Сейчас самозанятым пенсию индексируют, но только в том случае, если они не платят добровольные взносы в СФР (не вступили в добровольные правоотношения по пенсионному страхованию). Это ограничение уберут.

На федеральном портале опубликован проект Минтруда.

Если самозанятый стал добровольцем по уплате пенсионных взносов, у него сохраняется право:

  • на индексацию пенсии;

  • на компенсацию по уходу за 80-летним пенсионером;

  • на выплату по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

То, что пенсия самозанятого подлежит индексации, если только пенсионер добровольно не уплачивает за себя взносы в СФР, ранее разъяснял Минтруд в письме от 26.04.2021 № 21-1/ООГ-3848.

ФНС в письме от 13.02.2020 № ЕД-17-3/34 также заявляла, что самозанятым положена индексация пенсии.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Самозанятые

    В законе пропишут право самозанятых на индексацию пенсии

    Сейчас самозанятым пенсию индексируют, но только в том случае, если они не платят добровольные взносы в СФР (не вступили в добровольные правоотношения по пенсионному страхованию). Это ограничение уберут.

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