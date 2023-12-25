Закон о налоговых вычетах для ИИС-3 не успеют принять до конца года

При этом Минфин уверяет, что задержка не повлияет на запуск инвестсчетов нового типа.

Налоговые поправки для функционирования нового типа инвестсчетов граждан до 1 январяпринять не успеют. Работу над ними продолжат в 2024 году. Но это «не повлияет на возможность получения налогового вычета», заверили в Минфине, пишут РБК.

«Согласно закону, ИИС нового типа заработает и будет действовать с 1 января 2024 года. Сопутствующие поправки в Налоговый кодекс уже прошли первое чтение Госдумы, работа по ним продолжится в следующем году. Это не повлияет на возможность получения налогового вычета, поскольку вычет за 2024 год можно получить только в 2025 году», — пояснили в министерстве.

Ранее президент подписал закон, который вводит в России новый инструмент — долгосрочный индивидуальный инвестиционный счет. Граждане получат возможность с 1 января 2024 года открывать инвестсчет на срок от пяти лет к уже существующим трехлетним ИИС-1 и ИИС-2.

Для полноценного запуска механизма требуется принятие законопроекта-спутника, вносящего поправки в Налоговый кодекс. В ноябре Госдума одобрила документ в первом чтении, но с тех пор их не рассматривала.