Пациенты просят ввести акциз на табак, чтобы лечить болезнь легких

В ВСП предлагают ввести дополнительный акциз на табак и табачные изделия и использовать «определенный процент» этих поступлений на финансирование мероприятий по борьбе с ХОБЛ, пишет «Коммерсантъ».

По словам главного внештатного специалиста пульмонолога Минздрава России, завкафедрой пульмонологии ПМГМУ имени Сеченова Сергея Авдеева, этой болезнью в России страдает 10-12 миллионов человек (7-8 процентов взрослого населения). Болезнь стала одной из самых распространенных причин смертности и инвалидности в мире и России, поэтому ее попросили внести в перечень социально значимых заболеваний.

Табачный бизнес, комментируя инициативу ВСП, отметил, что ставки акцизов на табачную продукцию в России уже сейчас являются самыми высокими в ЕАЭС. В 2024 году акцизы на табак уже повысят на 8, а на вейпы — на 110 процентов, что ударит по потребителям и может подтолкнуть их к переходу на контрафактную продукцию. С 1 января по 31 декабря 2024-го минимальная цена пачки сигарет в России составит 129 рублей.