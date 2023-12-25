Налоговую интересуют зарубежные счета лиц с двойным гражданством

У россиян с ВНЖ или с паспортом другого государства требуют предоставить в налоговую информацию о количестве дней, проведенных в 2022 году за рубежом, а также выписки по счетам иностранных банков.

ФНС стала запрашивать у россиян с двойным гражданством или с ВНЖ сведения о счетах в иностранных банках. Об этом пишут «Ведомости».

Налоговиков интересуют данные российского и заграничного паспортов, информация о числе дней, которые россияне проводят за границей, запрашивают копии документов о ВНЖ или о гражданстве, а также выписки по счетам иностранных банков и бумаги для подтверждения валютных операций по ним. Сведения собирают за 2022 год.

Раньше налоговики не интересовались средствами на зарубежных счетах у лиц с ВНЖ или с паспортом другой страны.

Собеседники издания рассказали, что ФНС собирает информацию о зарубежных счетах с 2018 года, однако лично предоставлять сведения о ВНЖ или двойном гражданстве еще не требовали.

Информация потребовалась ФНС из-за релокантов, которые уехали в 2022 году, но продолжают вести бизнес в России или удаленно управлять своим имуществом.

Если человек проживает за рубежом больше 183 дней, то он утрачивает статус налогового резидента РФ.