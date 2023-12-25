Воинский учет

В 2024 году заработает единый реестр воинского учета

Президент Владимир Путин поручил Минобороны провести осенний призыв в 2024 года уже с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток.
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Также президент поручил Минобороны обеспечить постановку на воинский учет без личной явки в военкомат и формирование электронных повесток, пишут «Ведомости».

Ранее планировалось, что единый реестр воинского учета заработает в одном-двух регионах России, не раньше 2025 года, но после поручения президента стало ясно, что это произойдет намного раньше.

Помимо этого, российский лидер поручил определить ответственного, который будет отвечать за внедрение и развитие государственной информационной системы и реестра повесток. Он также распорядился сформировать подразделение российского оборонного ведомства, к функциям которого относятся внедрение и сопровождение развития государственной информационной системы.

Данное поручение должно быть исполнено до 15 января 2024 года.

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Комментарии

2
  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 1 час

    В 2024 году заработает единый реестр воинского учета

    правильно писать - "может заработать"

    • Логотип victor96
      victor96 47 мин

      Виктор

      Ну ЕНС заработал же)

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