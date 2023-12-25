В 2024 году заработает единый реестр воинского учета

Также президент поручил Минобороны обеспечить постановку на воинский учет без личной явки в военкомат и формирование электронных повесток, пишут «Ведомости».
Ранее планировалось, что единый реестр воинского учета заработает в одном-двух регионах России, не раньше 2025 года, но после поручения президента стало ясно, что это произойдет намного раньше.
Помимо этого, российский лидер поручил определить ответственного, который будет отвечать за внедрение и развитие государственной информационной системы и реестра повесток. Он также распорядился сформировать подразделение российского оборонного ведомства, к функциям которого относятся внедрение и сопровождение развития государственной информационной системы.
Данное поручение должно быть исполнено до 15 января 2024 года.
Остались вопросы по воинскому учету? Проходите курс повышения квалификации «Воинский учет в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С».
Вы научитесь с нуля вести воинский учет в организации и получите навыки работы с документами по воинскому учету. Мы дадим пошаговый алгоритм по ведению воинского учета, образцы всех документов по новым правилам 2023-2024 года, а также инструкцию по ведению воинского учета в ЗУП.
После обучения вы получите удостоверение на 16 ак. часов, которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Комментарии2
правильно писать - "может заработать"
Виктор
Ну ЕНС заработал же)