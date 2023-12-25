🎓Вебинар: Новое в налогах в 2024 году. 22 декабря в 11:00 мск!

С января 2024 года меняется порядок уплаты ЕНП, а также вступает в силу ряд изменений в Налоговом кодексе. Именно поэтому над изучить все изменения и перестроить работу чтобы быть готовым к работе в 2024 году.
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Спикеры: Екатерина Болдинова — налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting и Екатерина Мастрюкова — юрист налоговой практики Five Stones Consulting, эксперт по экономическим экспертизам.
На вебинаре рассмотрим:
Новый способ уплаты налогов и работы с ЕНП и ЕНС.
Правила начисления пеней в 2024 году
Новые правила оформления доверенностей налогового представителя.
Нововведения в части камерального контроля.
Изменения в налогах:
НДС;
налог на прибыль;
НДФЛ;
страховые взносы;
имущественные налоги;
специальные налоговые режимы.
Ждем вас на вебинаре 22 декабря в 11:00 мск!
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