Матвиенко: власти не будут увеличивать налоговую нагрузку на бизнес

Правительство не собирается повышать налоговую нагрузку на бизнес и не будет пересматривать шкалу НДФЛ. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.
Для бизнеса были созданы такие условия властью, правительством, когда они в этих сложных, тяжелейших условиях смогли продолжать развитие и успешное развитие. Не думаю, что сегодня в повестке дня встанет вопрос об увеличении налоговой нагрузки, мне кажется, это было бы контрпродуктивно, — сказала Матвиенко.
Также власти не намерены изменять установленную шкалу НДФЛ.
Комментарии3
А увеличения МРОТ и региональные надбавки на него сверх установленных, по соглашению с профсоюзами это что не увеличение нагрузки на бизнес. Или они реально думают что увеличивают зарплату работников в малом бизнесе?
Ирина
Скорее, они реально думают, что изменение шкалы НДФЛ - это нагрузка на бизнес, а не на физическое лицо. Во всяком случае из текста статьи я не увидела, что имеет место разделение понятий.
Все гораздо проще: НДФЛ напрямую задевает интересы сенаторов, остальное- информационный шум