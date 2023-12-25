Матвиенко: власти не будут увеличивать налоговую нагрузку на бизнес

Правительство не собирается повышать налоговую нагрузку на бизнес и не будет пересматривать шкалу НДФЛ. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.

Для бизнеса были созданы такие условия властью, правительством, когда они в этих сложных, тяжелейших условиях смогли продолжать развитие и успешное развитие. Не думаю, что сегодня в повестке дня встанет вопрос об увеличении налоговой нагрузки, мне кажется, это было бы контрпродуктивно, — сказала Матвиенко.