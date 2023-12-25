ЦБ: 90% ипотек выдаются по госпрограммам — так быть не должно

Банки не должны выдавать ипотеку с господдержкой всем подряд, льготы должны быть адресными.

Центробанк поддерживает повышение первоначального взноса до 30% и снижение максимальной суммы кредита с господдержкой до 6 млн рублей. Об этом сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов в интервью «Российской газете».

Сейчас около 90% ипотеки в сегменте первичного жилья выдается по госпрограммам. Так быть не должно, и надо продолжить постепенный выход из этой истории. Ведь до 2020 года, то есть до старта массовой льготной ипотеки, доля господдержки в выдачах не превышала 20%, — сказал Александр Данилов.

Ограничения по льготной ипотеки позволят брать выгодные кредиты только тем, кто нуждается в поддержке. Сейчас по госпрограммам покупают также инвестиционное жилье.

Центробанк считает, что льготы должны быть адресными. Например, для IT-специалистов, жителей сельских районов и семей с детьми.