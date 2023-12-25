Утвердили новый электронный формат для ЕФС-1

Накануне опубликован приказ СФР от 23.11.2023 № 2315.
В новом формате, в частности, отражено такое основание для сдачи отчета, как назначение выплат по ОСС.
О дополнительном отчете по такому основанию мы рассказывали тут.
Приведены условия, которые должны соблюдаться при проверке отчета.
Например, если вид мероприятия принимает значение «УВОЛЬНЕНИЕ», то обязательно должен быть указан код причины увольнения из классификатора.
Дата документа-основания (например, приказа) не может быть позже даты заполнения отчета.
Что поменяется в форме ЕФС-1, мы подробно разбирали здесь.
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Комментарии1
Главный бухгалтер
Поразительная закономерность!!!
Вот кто смог бы до такого мог бы догадаться?