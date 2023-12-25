Утвердили новый электронный формат для ЕФС-1

С 1 января 2024 года будет новая форма ЕФС-1 и новый электронный формат для нее.

Накануне опубликован приказ СФР от 23.11.2023 № 2315.

В новом формате, в частности, отражено такое основание для сдачи отчета, как назначение выплат по ОСС.

О дополнительном отчете по такому основанию мы рассказывали тут.

Приведены условия, которые должны соблюдаться при проверке отчета.

Например, если вид мероприятия принимает значение «УВОЛЬНЕНИЕ», то обязательно должен быть указан код причины увольнения из классификатора.

Дата документа-основания (например, приказа) не может быть позже даты заполнения отчета.

Что поменяется в форме ЕФС-1, мы подробно разбирали здесь.