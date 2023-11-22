🙅 Бухгалтеры не хотят сдавать допотчеты ЕФС-1 на заболевших сотрудников. Но придется

В новой форме ЕФС-1 в разделе о стаже (бывшая форма СЗВ-СТАЖ) появится поле для досрочной сдачи этого отчета – «Назначение выплат по ОСС». Бухгалтеры считают, что это поле там ни к чему и его надо убрать. Но увы.

Спор зашел в ходе общественного обсуждения проекта.

Про новое основание для сдачи подраздела 1.2 формы ЕФС-1 мы рассказывали здесь.

Форму с типом сведений «Назначение выплат по ОСС» надо будет сдавать на сотрудника, который подал заявление о назначении пособия по уходу за ребенком или в отношении которого получен больничный лист.

Такая промежуточная форма нужна для учета периода работы в году, за который еще не сдавали этот подраздел ЕФС-1 с типом «Исходная».

«Передача этих сведений при получении заявлений от работников в форме представляется избыточной и увеличивающей трудозатраты страхователя, поэтому такой вид сведений не надо вводить», – считает автор предложения.

Ответ разработчиков – это нужные сведения и исключать из формы их не будут.

Так что бухгалтерам надо готовиться сдавать их.

СФР так объясняет необходимость сдачи допсведений:

С 01.01.2023 ПФР и ФСС объединились в СФР и в рамках закона № 27-ФЗ (о персучете) появилась необходимость ведения персучета по обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Напомним, в общем случае сдавать подраздел 1.2 надо один раз в год – до 25 января и то не на всех сотрудников.

Но в случае с больничными придется сдавать этот отчет досрочно, чтобы отразить стаж заболевшего.