🙅 Бухгалтеры не хотят сдавать допотчеты ЕФС-1 на заболевших сотрудников. Но придется

Спор зашел в ходе общественного обсуждения проекта.
Про новое основание для сдачи подраздела 1.2 формы ЕФС-1 мы рассказывали здесь.
Форму с типом сведений «Назначение выплат по ОСС» надо будет сдавать на сотрудника, который подал заявление о назначении пособия по уходу за ребенком или в отношении которого получен больничный лист.
Такая промежуточная форма нужна для учета периода работы в году, за который еще не сдавали этот подраздел ЕФС-1 с типом «Исходная».
«Передача этих сведений при получении заявлений от работников в форме представляется избыточной и увеличивающей трудозатраты страхователя, поэтому такой вид сведений не надо вводить», – считает автор предложения.
Ответ разработчиков – это нужные сведения и исключать из формы их не будут.
Так что бухгалтерам надо готовиться сдавать их.
СФР так объясняет необходимость сдачи допсведений:
С 01.01.2023 ПФР и ФСС объединились в СФР и в рамках закона № 27-ФЗ (о персучете) появилась необходимость ведения персучета по обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Напомним, в общем случае сдавать подраздел 1.2 надо один раз в год – до 25 января и то не на всех сотрудников.
Но в случае с больничными придется сдавать этот отчет досрочно, чтобы отразить стаж заболевшего.
Когда и какие разделы ЕФС-1 надо сдавать
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Комментарии1
Ирина
То есть, на мужиков сдавать не надо будет? Или есть прецеденты?