Депутат предложил ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил премьер-министру Михаилу Мишустину установить налоговый вычет при покупке нового отечественного автомобиля. Об этом пишет «ТАСС».
Такой налоговый вычет позволит также увеличить спрос на отечественные автомобили, что будет способствовать импортозамещению в автомобильной отрасли, — сказал Даванков.
В 2013 году, чтобы купить автомобиль было нужно накопить 28 месячных зарплат, а в 2023 году — уже 40 зарплат. Стоимость новой отечественной машины в течение года приближалась к 3-4 млн рублей.
Комментарии1
Нестеров Андрей СергейэкспертЦентр сертификации Роспромтест
Не плохая инициатива для стимуляции покупки "наших" авто.