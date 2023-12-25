Депутат предложил ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

Вычет за покупку отечественного авто увеличит спрос и больше семей позволят себе приобрести транспортное средство.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил премьер-министру Михаилу Мишустину установить налоговый вычет при покупке нового отечественного автомобиля. Об этом пишет «ТАСС».

Такой налоговый вычет позволит также увеличить спрос на отечественные автомобили, что будет способствовать импортозамещению в автомобильной отрасли, — сказал Даванков.

В 2013 году, чтобы купить автомобиль было нужно накопить 28 месячных зарплат, а в 2023 году — уже 40 зарплат. Стоимость новой отечественной машины в течение года приближалась к 3-4 млн рублей.